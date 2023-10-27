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РПЛ

27 октября, 09:45

Магкеев не сможет сыграть за «Локомотив» до конца 2023 года

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал «СЭ» о ходе восстановления после разрыва крестообразной связки.

«Все хорошо, тренируюсь. Приступил к подготовительной части с командой. Делаю разминку, передачи, пас-комплекс. Неделя за неделей буду добавлять. В середине ноября у меня состоится обследование. Если все будет хорошо, то подойду к общей группе. Стараюсь вернуться к тренировкам. Возвращение на поле к концу года? В декабре холодно, поля не такие хорошие — поэтому меня предупредили, что рисковать не будут», — сказал Магкеев «СЭ».

Магкеев получил разрыв крестообразной связки коленного сустава в матче 26-го тура чемпионата России-2022/23 против «Сочи» (3:0), игра состоялась 8 мая 2023 года.

25 мая футболист перенес операцию в одной из французских клиник. В сезоне-2023/24 он еще ни разу не появлялся на поле.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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