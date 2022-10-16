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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, сможет ли команда преодолеть неудачный старт в РПЛ.
15 октября «Локомотив» обыграл «Торпедо» в матче 13-го тура РПЛ (1:0).
— Эта победа — необходимый глоток воздуха?
— Естественно, это надо было делать давно, но сегодня была просто принципиальная игра для наших болельщиков, для всех нас.
— События прошлой недели?
— Что случилось, то случилось. Нам надо было концентрироваться на игре и выигрывать 3 очка, что мы и сделали с вами.
— «Локомотив» выберется из этой ситуации?
— Конечно же, у нас всех есть эта уверенность, но все покажет игра.
— Можешь пообещать, что вы не вылетите?
— Я могу пообещать, что мы сделаем все возможное.
«Локомотив» занимает 12-е место с 12 очками после 13 матчей.
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