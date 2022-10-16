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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал «СЭ» о новой позиции в расстановке команды.
— Необычная позиция, какие ощущения?
— В основном, от меня требовали помочь в обороне. Потом в конце мы поменялись с Карпукасом, я играл шестерку. Плюс минус уже было привычно.
— С чем это было связано?
— Тренерская установка.
— Не был удивлен этим решением?
— Был удивлен, потому что я в «Локомотиве» практически не играл на этой позиции. Последний раз играл лет в 14, но, в основном, требовали помочь в обороне. То, что требовались, я постарался сделать.
15 октября «Локомотив» обыграл «Торпедо» в матче 13-го тура РПЛ (1:0).
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