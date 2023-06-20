Магкеев поделился воспоминаниями о Кварацхелии

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился воспоминаниями о своем бывшем одноклубнике Хвиче Кварацхелии, который сейчас выступает за «Наполи».

«Было сразу видно, что у пацана большой потенциал. Но на тот момент было трудно представить, что он станет лидером «Наполи» и будет разрывать в серии А. В «Локо» ему часто доставалось по ногам за его дриблинг? Это нормально. Когда молодой пацан обыгрывает 30-летнего, должен быть готов, что в него вкатятся. Хвиче много от кого прилетало. В то время никто себе такого, как он, не позволял. Но Палыч никому ничего не запрещал — ни финтить Хвиче, ни ребятам фолить на нем», — приводит слова Магкеева Sport24.

Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» в июле 2022 года. Он помог неаполитанской команде впервые с 1990 года выиграть чемпионат Италии и был признан игроком сезона в серии А. В 2018 он выступал за «Локомотив».

В сезоне-2022/23 полузащитник провел 42 матча за команду во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.