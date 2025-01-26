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Сегодня, 18:45

Магкеев признался, что надеется снова попасть в топ-клуб РПЛ

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев рассказал, что надеется рано или поздно снова попасть в топ-клуб РПЛ.

«Есть ли ощущение обязанности «Пари НН» за то, что помогли в сложный момент? Чуть-чуть неправильная формулировка. Что значит «обязан клубу»? Если я помогу «Пари НН» остаться в лиге, выполню свои обязательства. Если отыграю достойно и будет хорошее предложение от большого клуба, то, конечно же, я его рассмотрю.

Не секрет, что я хочу вернуться на тот уровень, и пришел сюда, чтобы играть, обрести себя и в первую очередь помочь клубу. Об обязанности не идет речь. «Пари НН» ждет от меня хорошего выступления и помощи команде, а дальше будем разговаривать», — цитирует Магкеева «РБ Спорт».

25-летний игрок является воспитанником московского «Локомотива» и выступал за клуб с 2018 по 2024 год. Прошлым летом он покинул железнодорожников по истечении контракта и перешел в «Пари НН».

Источник: РБ Спорт
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Станислав Магкеев
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