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Магкеев заявил, что Бериша боится его: «Надеюсь, он не испугается в ответной игре»

Магкеев рассказал, что Бериша боится его
Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев в комментарии для «СЭ» высказался о человеческих качествах полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши.

«Не хочу комментировать его футбольные навыки. Это всего лишь в интервью было о его человеческом, мужском, когда он лезет на двадцатилетнего парня. Я подхожу и говорю: «Если ты такой крутой, давай, попробуй что-то сделать». Он не смотрит даже мне в глаза, боится. Надеюсь, он не испугается в ответной игре. Будет ли это противостояние принципиальным? У меня все игры принципиальные», — сказал Магкеев «СЭ».

На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Ахмат» идет на 6-й строчке, имея в активе 26 очков.

Бернард Бериша
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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