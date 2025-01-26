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Сегодня, 19:40

Магкеев рассказал, что у Дзюбы было взаимное недопонимание с Галактионовым в «Локомотиве»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев рассказал, что у нападающего Артема Дзюбы было недопонимание с главным тренером «Локомотива» перед уходом форварда из команды.

«В футбольном плане они спокойно работали, общались. Под конец у них были какие-то недопонимания, но Дзюба понимал, что он футболист, а [Михаил] Галактионов тренер. Поэтому субординация присутствовала, все было нормально в команде.

Стоит ли вызывать Артема в сборную? Это вопрос, в первую очередь, к [Валерию] Георгиевичу [Карпину]. Но по моему мнению, сборная есть сборная. Кто достоин в ней играть, тот и должен. Может, в какой-то период и Дзюба будет достоин, и он его опять вызовет», — цитирует Магкеева «РБ Спорт».

Дзюба и Магкеев вместе выступали за «Локомотив» под руководством Галактионова с 2023 по 2024 год.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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