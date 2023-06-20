Магкеев о травме: «Текли слезы — не мог поверить, что все это вновь со мной происходит»

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о травме, полученной в начале мая.

— В первый же вечер после операции врачи заставили встать на ноги, пройти до двери, — приводит слова Магкеева Sport24. — Сейчас делаю процедуры — магнит, холод-тепло — надо убрать воспаление. Как только снимут швы, начнется работа. Тяжело, но это часть моей профессии.

— Боль — дикая?

— Когда рвал кресты на другой ноге — два года назад в матче с «Химками» — она была адская. Как будто в колено выстрелили из двустволки. Сейчас же сам дошел до раздевалки и у себя в голове не хотел принимать то, что снова порвал кресты. Сразу в голове всплыла операция и длительное восстановление, через которое мне уже приходилось проходить.

24-летний футболист получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:0). У него выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. 25 мая футболист был прооперирован в одной из французских клиник.

В минувшем сезоне Магкеев провел 19 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.