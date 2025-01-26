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Сегодня, 19:50

Магкеев считает, что результаты Батракова нельзя объяснить логически

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Феномен Батракова? Парень начал играть, ему доверяет тренер. У него пошло. Каждая вторая передача летит куда надо. Хорошо исполняет стандарты, забивает. У него сейчас все на волне. И поэтому он в топе.

Как ему это удается? У всех по-разному складывается карьера. Сейчас он провел такую часть сезона, где у него получалось все.Я желаю ему продолжать так же. Все надеемся, что он будет и дальше показывать такую игру», — цитирует Магкеева «РБ Спорт».

19-летний Батраков является воспитанником железнодорожников, в этом сезоне на его счету 11 голов и 8 голевых передач во всех турнирах.

Магкеев выступал за «Локомотив» с 2018 по 2024 год.

Источник: РБ Спорт
Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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