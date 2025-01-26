Магкеев считает, что юмор Дзюбы допустим для футбольного сообщества

Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев рассказал о взаимоотношениях с нападающим «Акрона» Артемом Дзюбой.

«Скандалы с Дзюбой? Все люди ранимые. Просто, значит, в нем есть силы переступить через эти ситуации и жить дальше. Что ему, плакать каждый день в подушку и ни с кем не общаться? Заходит ли его чувство юмора? Да, конечно. Мы много шутили в «Локомотиве», когда были вместе.

Видео из раздевалки «Зенита» с Азмуном? Это футбольная раздевалка. Да, это, может, и перебор... Но это личные отношения Дзюбы с Азмуном, которые они сами должны решать», — цитирует Магкеева «РБ Спорт».

Магкеев и Дзюба вместе играли в «Локомотиве» с 2023 по 2024 год.