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Сегодня, 17:55

Магкеев заявил, что никак не ожидал от своего экс-одноклубника Бека Бека попытки суицида

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев рассказал, что запомнил бывшего одноклубника по «Локомотиву» Алексиса Бека Бека дружелюбным парнем.

Французский полузащитник перешел из московского клуба в «Ниццу» в 2022 году, а позже угрожал покончить жизнь самоубийством во Франции.

«Странная история, да, нас всех поразила. Когда он находился в команде, был суперотзывчивым, дружелюбным, всегда шутил, смеялся... Для всех эта история стала шоком. Когда мне рассказали, я сначала не поверил. Как так? Но вы нас, футболистов, видите с одной стороны, а у каждого есть свои личные переживания, о которых многие не знают. Как и для всех, для меня это было сюрпризом», — сказал Магкеев «РБ Спорт».

Магкеев и Бека Бека вместе играли за «Локомотив» с 2021 по 2022 год.

Источник: РБ Спорт
Алексис Бека-Бека
Станислав Магкеев
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