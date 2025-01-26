Магкеев заявил, что перечисление отличий между «Локомотивом» и «Пари НН» займет не один час

Сегодня, 12:30
Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев ответил на вопрос об отличиях нижегородского клуба от московского «Локомотива».
«Пари НН» борется за сохранение прописки, пытается шаг за шагом улучшить свое положение. В принципе невозможно сравнивать с топ-клубами по бюджету, по структуре, по всему. Неплохой отель? Футбол же не про то, где мы живем. База, поля, медицинские вещи... Хотя клуб делает все, что может, я вообще не жалуюсь. Честь им и хвала. Но это просто разные миры, и если подробно разбирать, в чем разница, это займет не один час.
Город? По сравнению с Москвой, конечно, непривычно. Совсем разные ритмы жизни. Но Нижний Новгород очень похож на Владикавказ, поэтому есть небольшое ощущение присутствия дома. Те же небольшие здания, нет высоток, парки... Мне комфортно в Нижнем», — сказал футболист «РБ Спорт».
Магкеев выступает за «Пари НН» с лета 2024 года, подписав годичный контракт с возможностью продления на сезон. 25-летний россиянин — воспитанник «Локомотива», он играл за основной состав клуба с 2018 по 2024 год.