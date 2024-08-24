Адиев — после ничьей с «Химками»: «Рад, что ребята проявили характер»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев подвел итоги матча против «Химок» (3:3) в 6-м туре РПЛ.

«Рад, что во втором тайме ребята проявили характер, перевернули игру. Жаль, что при счёте 3:2 чуть не дожали концовку. Опять же, из-за произведенных замен и сопутствующих травм мы остались в меньшинстве. Многие нюансы стали почему-то играть против нас», — приводит слова Адиева пресс-служба «Ахмата».

«Ахмат» (4 очка) занимает 15-е место в РПЛ. «Химки» (6) остались на десятой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре грозненцы дома примут «Акрон». Матч пройдет 31 августа. «Химки» в этот же день на своем поле сыграют с ЦСКА.