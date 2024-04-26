Адиев: «У «Ахмата» бывают определенные срывы, и я это ожидал в матче с «Сочи»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал победу над «Сочи» (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Ожидали такую игру. За два дня до матча еще говорил, что нас ждет очень сложный и тяжелый матч и одержит победу тот, кто перетерпит. Понимал, что будут отрезки, которые нам будут не удаваться. Мы еще на та команда, которая твердо стоит на ногах. У нас бывают определенные срывы, и я это ожидал и сказал, что будет что-то не получаться, но нельзя рассыпаться. Мы должны быть структурно выстроены. Победы всегда придают уверенности, поэтому очень довольны и рады», — сказал Адиев.

«Ахмат» набрал 26 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Сочи» идет последним с 19 очками.