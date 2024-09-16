Махачев: «Из состава «Анжи» вернул бы в Махачкалу Роберто Карлоса. Он легенда!»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в комментарии для «СЭ» рассказал, кого из экс-футболистов «Анжи» хотел бы увидеть в составе махачкалинского «Динамо».

«Кого из «Анжи» я бы вернул в состав «Динамо» из Махачкалы? Чтобы зрителям на стадионе было интересно, вернул бы Роберто Карлоса. Он легенда! Многие люди приходили на стадион, чтобы просто посмотреть на него. Стало бы «Динамо» чемпионом с Роберто Карлосом в составе? Не думаю, что он им нужен, потому что они и так станут. Надеюсь на это», — сказал Махачев «СЭ».

После 8-го тура махачкалинское «Динамо» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 15 снтября, команда дома сыграла вничью со «Спартаком» — 1:1.