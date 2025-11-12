Видео
12 ноября, 11:38

Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК по матчу с ЦСКА в РПЛ

Константин Белов
Корреспондент

ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по итогам матча 15-го тура РПЛ между «Динамо» (Махачкала) и ЦСКА (0:1). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникации РФС.

«Динамо» попросило разобрать эпизод по неназначенному пенальти на 37-й минуте в ворота гостей.

Махачкалинцы после 15-го тура занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками. Армейцы — вторые (33 очка).

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов (слева) празднует гол в&nbsp;ворота махачкалинского &laquo;Динамо&raquo; с&nbsp;Иваном Обляковым.Сербский дуэт вывел ЦСКА на первое место. Но «Динамо» из Махачкалы было очень близко к успеху
5

  • НВ

    странно, а разве в РПЛ не 99% таких пенальти?

    12.11.2025

  • bandradio

    Уже пять дней прошло, а Махачкала все просматривает игру, пытаясь хоть за что-то зацепиться)

    12.11.2025

  • H Aleksej

    Прогнозы футбольных матчей infostavki.ru

    12.11.2025

  • Станислав

    Бред полнейший. Мрезиг сам упал и даже касания по нему не было

    12.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Динамо (Махачкала)
    ФК ЦСКА (Москва)
