Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 15:16

Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК по пяти эпизодам матча против «Пари НН»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча 3-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Клуб попросил разобрать эпизоды с не назначенными главным арбитром встречи Яном Бобровским пенальти в ворота нижегородцев на 8-й, 18-й, 41-й и 45+3-й минутах матча, а также момент с назначенным на 78-й минуте одиннадцатиметровым в ворота махачкалинцев.

Единственный гол на 81-й минуте забил Николай Калинский, реализовавший пенальти. С 60-й минуты махачкалинцы играли вдесятером после удаления Муталипа Алибекова.

«Пари НН» одержал первую победу в сезоне и с 3 очками расположился на 11-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 2 очками — на 13-й строчке.

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Нижний Новгород
4
Обсудить
Читайте также
Российский ватерполист рвется к золоту Олимпиады со сборной Хорватии
Парагвайскую пловчиху выгнали из сборной за ночевку за пределами Олимпийской деревни
Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Жиго не против вернуться в «Спартак», Трансферные слухи РПЛ за 5 августа
Пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области
Пловец рассказал о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» подписал форварда сборной Казахстана Самородова

«Рубин» попросил ЭСК разобрать два эпизода матча против «Химок»