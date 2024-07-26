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Сегодня, 13:44

Махачкалинское «Динамо» планирует подписать четырех новых футболистов

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов назвал «СЭ» количество новичков, которые присоединятся к клубу в летнее трансферное окно.

«Трансферная кампания идет хорошо. Думаю, в конце этой недели — на следующей неделе появятся два новых игрока. Потом еще два. То есть максимум четыре человека. Определенные игроки находятся в распоряжении клуба, проходят медосмотр. Последние штрихи. Если все нормально, то объявим», — сказал Газизов «СЭ».

Махачкалинское «Динамо» впервые в истории выступает в РПЛ. В 1-м туре команда сыграла вничью с «Химками» (1:1). Во 2-м туре команда встретится на выезде с «Краснодаром» (28 июля). Матч 3-го тура против «Пари НН» запланирован на 4 августа.

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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