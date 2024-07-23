Махачкалинское «Динамо» подало протест на судейство в матче с «Химками»

«Динамо» из Махачкалы подало протест на судейство в матче против «Химок» (1:1) в 1-м туре РПЛ.

Клуб остался недоволен решениями главного арбитра Егора Егорова и арбитра ВАР Владислава Безбородова в эпизодах с первым пенальти, назначенным в ворота махачкалинцев, а также с незасчитанным голом в ворота подмосковной команды в концовке встречи.

«Непонятно, почему не засчитан наш гол. Эксперты, с которыми мы общались по этому эпизоду, которые судили матчи РПЛ, считают, что это совершенно некорректная отмена гола, ввиду того что наш игрок не совершал попытку сыграть рукой, не увеличивал с ее помощью площадь тела. Оба игрока находились в тесном контакте плечом к плечу друг с другом. И почему главный арбитр Егоров после вмешательства ВАР не пошел пересматривать эпизод, как это было в случае с первым пенальти в наши ворота?» — приводит пресс-служба заявление президента клуба Гаджи Гаджиева.

В следующем туре «Динамо» в гостях встретится с «Краснодаром». Игра пройдет 28 июля. «Химки» в этот же день на своем поле примут «Спартак».