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Судейство

Сегодня, 12:10

Махачкалинское «Динамо» попросило ЭСК разобрать эпизод с не назначенным в ворота «Локомотива» пенальти

Микеле Антонов
Корреспондент
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Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча 4-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Клуб попросил разобрать эпизод с не назначенным на 66-й минуте встречи пенальти в ворота железнодорожников за удар защитника «Локомотива» Жерзино Ньямси по ноге футболиста махачкалинцев Темиркана Сундукова.

«Локомотив» одержал третью победу подряд во всех турнирах. После этого матча красно-зеленые с 9 очками вышли на второе место в турнирной таблице РПЛ, однако у лидирующего «Зенита» (9) и ближайших преследователей железнодорожников: московского «Динамо» (9), ЦСКА (7) и «Спартака» (6) — еще по одной игре в запасе.

Махачкалинцы потерпели второе поражение в чемпионате России и остаются на 13-й позиции с 2 баллами.

В следующем туре РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет против ЦСКА 18 августа, клуб из Махачкалы 19-го числа встретится с «Ахматом».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Локомотив (Москва)
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