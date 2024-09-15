Хлусевич и Медина выйдут в старте «Спартака» на матч с махачкалинским «Динамо»

Сегодня, 17:45
Стали известны стартовые составы махачкалинского «Динамо» и «Спартака» на матч 8-го тура РПЛ.
Игра пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Махачкале. Начало — в 19.00 по московскому времени.
«Динамо»: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Глушков, Сандрачук, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджад, Агаларов, Гаджиев.
«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Барко, Медина, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.
Перед этой встречей махачкалинский клуб с 8 очками занимает 10-е место в чемпионате России. Красно-белые располагаются на пятой строчке турнирной таблицы с 14 очками.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».