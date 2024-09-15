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Сегодня, 17:45

Хлусевич и Медина выйдут в старте «Спартака» на матч с махачкалинским «Динамо»

Алина Савинова
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Стали известны стартовые составы махачкалинского «Динамо» и «Спартака» на матч 8-го тура РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Махачкале. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«Динамо»: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Глушков, Сандрачук, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджад, Агаларов, Гаджиев.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Барко, Медина, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

Перед этой встречей махачкалинский клуб с 8 очками занимает 10-е место в чемпионате России. Красно-белые располагаются на пятой строчке турнирной таблицы с 14 очками.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
15 сент, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Спартак

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)

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