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Сегодня, 19:14

Махачкалинское «Динамо» установило на стадионе систему Fan ID

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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, готов ли клуб к старту чемпионата России.

— Пока не все готовоэ Но дорожную карту мы выполняем. Есть мелкие недочеты. Думаю, мы их решим. К первому домашнему матчу все должно быть готово. Систему Fan ID установили. У нас 24 числа будет тестовая проверка с участием соответствующих проверяющих органов, — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В сезоне-2024/25 «Динамо» будет впервые в современной истории выступать в РПЛ. Домашние матчи команда планирует проводить на «Анжи Арене» в Каспийске.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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