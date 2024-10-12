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12 октября, 18:47

Махачкалинское «Динамо» выразило соболезнования пострадавшим при взрыве на АЗС в Грозном

Сергей Разин
корреспондент
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Махачкалинское «Динамо» после товарищеского матча против «Ахмата» (1:1) выразило соболезнование пострадавшим на АЗС в Грозном.

Незадолго до начала товарищеской встречи в Грозном произошел взрыв на АЗС, в результате которого погибли люди. Мы соболезнуем родственникам погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении.

12 октября в Грозном взорвалась цистерна с газом на проспекте Мохаммеда Али. По последним данным, погибло четверо человек, из них двое — дети.

ФК Динамо (Махачкала)

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