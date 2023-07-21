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Махмудов: «Спартак» популярнее «Зенита». Это самый большой клуб России»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Нефтчи», ранее выступавший за «Спартак», Эмин Махмудов, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о популярности красно-белых в России.

«Спартак», конечно, популярнее «Зенита». Может быть, последнее время из-за того, что дети видят чемпионства «Зенита», больше молодежи следит именно за ними. Но в общем, за красно-белыми следят больше. Я жил в маленьком городе в Подмосковье Зарайске, и там все болели только за «Спартак». Это самый большой клуб страны. Не услышите, чтобы кто-то болел за «Зенит», — сказал Махмудов «СЭ».

«Спартак» 22 раза в истории выиграл чемпионат СССР и России. «Зенит» завоевал золотые медали 10 раз. В прошлом сезоне сине-бело-голубые получили право нанести вторую звезду на эмблему клуба.

Эмин Махмудов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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