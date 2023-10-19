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Сегодня, 11:05

Махно оценил игру «Спартака» в сезоне-2023/24

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств Алексей Махно оценил игру московского «Спартака» в сезоне-2023/24.

«Мы не можем знать всех нюансов, которые происходят внутри команды, но то, что микроклимат нарушен, — это очевидно. Это сказывается на игре «Спартака», он выступает слабо. Может, это связано с поведением игроков на поле или за его пределами, а может быть, футболисты сливают Абаскаля. Или вот информация, что Соболев не приходит на командные завтраки. У тебя может быть конфликт, тебя может не котировать Абаскаль, хоть не здоровайся с ним, но есть «Спартак»! «Спартак» — это не Абаскаль. «Спартак» — это не Соболев. Если вся команда: 23 человека в заявке — приходят на этот завтрак, значит, и ты, какой бы деловой ни был, тащи свою зaдницу на этот завтрак. Ходи там с недовольным лицом, но делай это. Твои личные отношения с Абаскалем никак не должны сказываться на команде. А «Спартак» играет дерьмово, не будем это отрицать», — приводит слова Махно Legalbet.

После 11 туров «Спартак» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. Лидирует — «Краснодар» (27 очков).

22 октября «Спартак» встретится с «Пари НН». Начало — в 14:00 по мск.

Источник: https://legalbet.ru/news/boetc-mma-mahno-spartak-igraet-dermovo-ne-budem-eto/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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