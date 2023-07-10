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Сегодня, 03:47

Макаров: «Личка и «Динамо» — неплохой тандем, это видно на каждой тренировке»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился мнением о работе нового главного тренера Марцела Лички.

«Сезон покажет, в какой форме мы подходим к чемпионату. Пока что все идет как надо. Атмосфера в команде очень хорошая, боевая. Мы ждем начала сезона. Мое первое впечатление о Личке — хороший специалист, качественный тренер. Думаю, Личка и «Динамо» — неплохой тандем, это видно на каждой тренировке. В предстоящем сезоне мы надеемся на самое лучшее», — приводит слова Макарова Sport24.

Марцел Личка возглавил «Динамо» 22 июня. Чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года.

В прошлом сезоне бело-голубые заняли девятое место в РПЛ с 45 очками в 30 матчах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-09-makarov-lichka-i-dinamo-neplokhoy-tandem-eto-vidno-na-kazhdoy-trenirovke
Денис Макаров
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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