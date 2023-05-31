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Сегодня, 14:00

Макаров назвал провальным сезон «Динамо» в год столетия

Микеле Антонов
Корреспондент
Денис Макаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров в комментарии для «СЭ» оценил игру команды в год столетия клуба.

— На что можно рассчитывать уже в следующем сезоне?

— Не знаю, на что. Нам надо работать, тренироваться, а там уже руководство будет принимать какие-то решения. Будем двигаться дальше.

— Как можете оценить сезон столетия для болельщиков?

— Никак. Мы даже не знаем, какое место займем. Провалили сезон.

— За счет чего можно улучшать? В Кубке тоже надеялись, что будет результат.

— Я же сказал, весь сезон провальный полностью. Мы прекрасно это понимаем. Будем работать дальше. Уже ничего не вернуть.

Перед заключительным, 30-м туром чемпионата России-2022/23 «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице с 45 очками в 29 матчах.

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