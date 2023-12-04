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Сегодня, 14:23

Макаров о том, как мороз скажется на матче «Динамо» — «Рубин»: «В таких играх приходится еще больше бегать»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров оценил, насколько трудным будет матч 17-го тура РПЛ против «Рубина» из-за погодных условий.

Игра пройдет в понедельник, 4 декабря в Москве. Ожидается, что температура в столице вечером опустится до минус 11 градусов.

«Пожалуй, самый холодный матч у меня был в Якутии, когда мы играли в третьей лиге, и там было где-то минус 20-25 градусов. Было холодно, хотя там, конечно, по-другому чувствуется погода. В таких матчах приходится еще больше бегать, так что движение на поле будет очень важным», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Макарова.

Также футболист выразил надежду на то, что его команде удастся прервать сухую серию голкипера «Рубина» Юрия Дюпина, которая длится уже почти 600 минут.

«Мне ему забивать немного легче, чем другим футболистам, потому что мы с ним несколько лет играли вместе, и я его хорошо знаю. Надеюсь, что его серия прервется в понедельник, и мы его несколько раз огорчим», — добавил Макаров.

Матч «Динамо» — «Рубин» начнется в 19.30 (мск).

Источник: Официальный сайт «Динамо»
Денис Макаров
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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