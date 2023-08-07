Макаров получил травму в эпизоде с грубым фолом Барриоса

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров получил травму в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (3:2), сообщили «СЭ» в пресс-службе бело-голубых.

25-летний россиянин заработал повреждение на 90+3-й минуте встречи, когда против него грубо нарушил правила хавбек команды из Санкт-Петербурга Вильмар Барриос. После вмешательства ВАР колумбиец получил красную карточку. Инцидент будет рассмотрен на ближайшем заседании КДК, Барриос приглашен на него.

Перспективы участия Дениса Макарова в ближайших матчах «Динамо» станут понятны после обследования, которое игрок пройдет во вторник, 8 августа.

Бело-голубые проведут следующий матч 9 августа против «Краснодара» во 2-м туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России. В следующем, 4-м туре чемпионата страны команда встретится с «Балтикой» 13 августа.