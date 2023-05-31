Макаров рассказал о воодушевлении в игре «Динамо» после отставки Йокановича

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров ответил «СЭ» на вопрос о том, как команда стала чувствовать себя после отставки главного тренера Славиши Йокановича.

— Казалось, что в первом матче после ухода Йокановича появилось какое-то воодушевление. Чувствуете ли вы его?

— Так и есть. Конечно, когда происходит какая-то смена, всегда воодушевление. Но тут тяжело что-то исправить за несколько туров до конца. Наверное, придется уже думать в новом сезоне, начинать с нуля и снова сыгрываться.

— Игорь Лещук говорил после матча с «Торпедо», что вы не понимали, как играть. Было ли такое?

— Не знаю, я об этом особо не думаю. Есть тренер, который объясняет, что надо делать на поле. Я думаю, это уже надо у каждого спрашивать отдельно.

Славиша Йоканович возглавлял «Динамо» с июля 2022 года, 14 мая 2023 года серб был отправлен в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых до конца сезона-2022/23 назначен 33-летний Павел Алпатов.