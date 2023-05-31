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Сегодня, 13:30

Макаров — об игре «Динамо» при Алпатове: «Сейчас все вместе в одном котле находимся»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров в комментарии для «СЭ» после матча 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:4) высказался об исполняющем обязанности главного тренера бело-голубых Павле Алпатове.

— Как объясняете 2:4 от «Локомотива»?

— Да никак. Играли в хороший футбол. Конец сезона у нас неудачный, в принципе как и весь сезон. Ни о чем не думаем. Доигрываем сезон с как можно лучшей стороны. Будем готовиться к новому. Сейчас главное — доиграть. Есть еще последний тур, чтобы исправиться. Готовимся к этой игре. Провальный сезон.

— У вас новый тренер Алпатов. Что изменилось?

— Разницы нет никакой. Он был всегда с нами в команде. Попросил относиться профессионально, что мы и делаем. Благодарны ему, что он не бросил весла, а, наоборот, подбадривает нас. Мы тоже со своей стороны подбадриваем. Ему сейчас тоже тяжело. Сейчас все вместе в одном котле находимся.

14 мая «Динамо» отправило в отставку Славишу Йокановича, после увольнения серба исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых до конца сезона стал 33-летний Павел Алпатов.

Денис Макаров
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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