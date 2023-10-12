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РПЛ

Сегодня, 19:00

Макаров вернулся в общую группу «Динамо»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Денис Макаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил о возвращении полузащитника московского клуба Дениса Макарова в общую группу.

«Макаров возвращается в общую группу с хорошим настроением», — сказал Гафин.

Как стало известно «СЭ», сегодня на базе в Новогорске состоялась встреча главного тренера «Динамо» Марцела Лички и футболиста клуба Дениса Макарова, по итогам которой было принято решение о том, что 25-летний полузащитник будет готовиться к матчу 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» наравне с партнерами.

Денис Макаров
ФК Динамо (Москва)
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