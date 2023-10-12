Макаров вернулся в общую группу «Динамо»

Сегодня, 19:00
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил о возвращении полузащитника московского клуба Дениса Макарова в общую группу.
«Макаров возвращается в общую группу с хорошим настроением», — сказал Гафин.
Как стало известно «СЭ», сегодня на базе в Новогорске состоялась встреча главного тренера «Динамо» Марцела Лички и футболиста клуба Дениса Макарова, по итогам которой было принято решение о том, что 25-летний полузащитник будет готовиться к матчу 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» наравне с партнерами.