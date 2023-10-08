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Сегодня, 15:55

Макаров временно отстранен от тренировок «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Денис Макаров («Динамо»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», Денис Макаров не занимался последнюю неделю с основным составом «Динамо». Тренерский штаб временно отстранил 25-летнего полузащитника от работы с первой командой из-за недовольства его поведением на тренировках и в матчах.

Макаров не попал в заявку на кубковую встречу со «Спартаком» в среду (3:0) и сегодняшнюю с «Факелом». Решение о дальнейшей судьбе футболиста будет принято на следующей неделе после диалога с ним Марцела Лички.

Макаров перешел в «Динамо» в 2021 году. До этого он выступал за «Оренбург», «Нефтехимик» и «Рубин».

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Факел

Денис Макаров
ФК Динамо (Москва)
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