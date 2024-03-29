Макаров: «Мы занимаемся самообманом, уровень РПЛ падает с каждым годом»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров оценил уровень чемпионата России в последние годы.

«Мне кажется, мы занимаемся самообманом. Наш уровень падает с каждым годом. Когда у тебя нет практики игр с европейскими командами, участия в Лиге конференций, Лиге Европы, Лиге чемпионов. А здесь мы играем между собой, и лично у меня нет эмоций, которые были раньше», — цитирует Макарова «Чемпионат».

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. На данный момент Россия занимает 29-е место в рейтинге ассоциаций УЕФА.

После 20 туров в РПЛ с 40 очками лидирует «Зенит». Вторым идет «Краснодар» (39 очков), а третье место занимает «Динамо» (38).

В текущем сезоне 26-летний Макаров провел 20 матчей за бело-голубых, отличившись четырьмя забитыми мячами. Ранее футболист выступал за «Рубин» и «Нефтехимик».