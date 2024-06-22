Макгеев стал первым новичком «Пари НН»

Защитник Станислав Магкеев стал игроком «Пари НН», сообщает пресс-служба команды.

С игроком подписан контракт по схеме «1+1». За клуб Магкеев будет играть под 99-м номером.

Магкеев — воспитанник «Локомотива». За основу команды 25-летний Магкеев дебютировал в 2019 году. Всего провел 79 матчей, сыграв и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Вместе с «Локо» стал двукратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России.