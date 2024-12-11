Макгиди оценил перспективы Угальде заиграть в чемпионате Англии: «Потенциал точно есть»

Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» оценил перспективы нападающего красно-белых Манфреда Угальде перейти в клуб английской премьер-лиги.

— Думаю, Угальде вполне способен заиграть в Англии. Но есть ситуации, не связанные напрямую с футболом. Я вижу тут возможные проблемы в вопросе покупки английским клубом игрока из чемпионата России. Кто-то может выступать против этого из-за политической ситуации или из-за возможных последующих санкций. Еще не было примеров покупки футболиста в АПЛ напрямую из РПЛ, так что прогнозировать сложно... Потенциал у этого парня точно есть.

Нам сложно сегодня оценить уровень российской лиги, ведь клубы не выступают в еврокубках, в отличие от украинских команд. Что касается габаритов Угальде, Месси тоже был маленького роста, что не помешало ему стать лучшим. Похож ли он на Агуэро? В плане движений, манеры игры — да. Но чтобы стать как Агуэро, нужно пройти очень большой путь, — сказал Макгиди «СЭ».

Угальде выступает за красно-белых с февраля 2024 года. За 18 матчей в этом чемпионате России 22-летний костариканец забил 15 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 9 миллионов евро.