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Сегодня, 11:00

Макгиди рассказал, что Россия и Украина пропали из повестки британских СМИ

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» ответил на вопрос о текущей политической ситуации.

— Вы знаете, что интересно. Еще недавно для западных СМИ история с Россией и Украиной была масштабной, наиважнейшей. Каждый день это было во всех газетах. А сейчас: бац — и внезапно все исчезло. Теперь об этом мало что пишут и говорят.

— Почему?

— Не знаю, возможно, это выбивается из информационной повестки. Но факт в том, что у нас почти никто уже не пишет о об этом.

— Из-за победы Дональда Трампа на выборах в США?

— Возможно, из-за этого. Возможно, из-за войны в Газе... Сейчас можно увидеть гораздо больше новостей об этом конфликте, чем о России и Украине. А раньше, помню, каждый день появлялись новости: Абрамович вынужден продать «Челси», активы россиян заморожены и так далее. Но в определенный момент все пропало...

Эйден Макгиди, Валерий Карпин, Унаи Эмери. «Челоянц принес сумку, набитую деньгами, и бросил ее на стол. Комбаровы начали делить премиальные». Мощное интервью Макгиди

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Эйден Макгиди
ФК Спартак (Москва)
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