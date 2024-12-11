Макгиди рассказал, что Россия и Украина пропали из повестки британских СМИ

Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» ответил на вопрос о текущей политической ситуации.

— Вы знаете, что интересно. Еще недавно для западных СМИ история с Россией и Украиной была масштабной, наиважнейшей. Каждый день это было во всех газетах. А сейчас: бац — и внезапно все исчезло. Теперь об этом мало что пишут и говорят.

— Почему?

— Не знаю, возможно, это выбивается из информационной повестки. Но факт в том, что у нас почти никто уже не пишет о об этом.

— Из-за победы Дональда Трампа на выборах в США?

— Возможно, из-за этого. Возможно, из-за войны в Газе... Сейчас можно увидеть гораздо больше новостей об этом конфликте, чем о России и Украине. А раньше, помню, каждый день появлялись новости: Абрамович вынужден продать «Челси», активы россиян заморожены и так далее. Но в определенный момент все пропало...

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.