«Маккаби» Хайфа ищет замену Лесовому

Сегодня, 15:40
Как стало известно «СЭ», «Маккаби» Хайфа начал поиски замены полузащитнику «Динамо» Даниилу Лесовому, который должен перейти в израильский клуб.
«Маккаби» ищет альтернативные варианты на позицию вингера на случай, если сделку по трансферу российского футболиста не удастся осуществить по техническим причинам, которые связаны с оплатой.
17 января «СЭ» сообщал, что 26-летний игрок может вернуться в расположение «Динамо».
В текущем сезоне Лесовой сыграл за «Динамо» 13 матчей, в основном выходя на замену. На счету игрока 1 голевая передача и 2 желтые карточки.