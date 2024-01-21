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Сегодня, 15:40

«Маккаби» Хайфа ищет замену Лесовому

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Даниил Лесовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», «Маккаби» Хайфа начал поиски замены полузащитнику «Динамо» Даниилу Лесовому, который должен перейти в израильский клуб.

«Маккаби» ищет альтернативные варианты на позицию вингера на случай, если сделку по трансферу российского футболиста не удастся осуществить по техническим причинам, которые связаны с оплатой.

17 января «СЭ» сообщал, что 26-летний игрок может вернуться в расположение «Динамо».

В текущем сезоне Лесовой сыграл за «Динамо» 13 матчей, в основном выходя на замену. На счету игрока 1 голевая передача и 2 желтые карточки.

Даниил Лесовой
Футбол
ФК Маккаби (Хайфа)
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