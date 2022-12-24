«Маккаби» и «Краснодар» согласовали сумму компенсации в 500 тысяч евро за тренера Ивича

Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Владимир Ивич договорился о расторжении контракта с клубом, сообщает Sport5.co.il.

Стороны ожидают лишь формального утверждения со стороны владельца «Маккаби», канадского миллиардера Митча Голдхара, который договоренности препятствовать не намерен.

По данным Walla.co.il, Ивич станет новым главным тренером «Краснодара». Российский клуб выплатит клубу из Израиля компенсацию в 500 тысяч евро.

Причем утверждается, что зарплата Ивича в России составит 2 миллиона евро в сезон.

После 17 туров «Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Эли Швидлер