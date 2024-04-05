«Маккаби» намерен продать Пьерро, «Локомотив» — основной кандидат на приобретение форварда

У «Локомотива» вновь появились шансы на приобретение гаитянского форварда «Маккаби» Френдци Пьерро.

В январе этого года хайфский клуб отклонил предложение железнодорожников выкупить игрока за сумму в 2,5 миллиона евро. Отмечалось, что причиной этому стала нехватка времени для поиска замены футболисту.

Однако руководство «Маккаби» запланировало кардинальную «перестройку» в команде в связи с неудачно проводимым сезоном. Как стало известно «СЭ», израильский клуб планирует продать своего лучшего форварда Пьерро за сумму в 3-4 миллиона евро, что автоматически превращает «Локомотив» в одного из основных кандидатов на приобретении игрока.

Пьерро выступает за «Маккаби» с июля 2022 года. В текущем сезоне 29-летний форвард провел за команду 42 матча во всех турнирах, отметившись 22 голами и 4 результативными передачами.

(Эли Швидлер)