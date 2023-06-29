«Маккаби» обозначил интерес к полузащитнику «Пари НН» Майга

«Маккаби» из Хайфы сделал запрос в «Пари НН» по малийскому полузащитнику с российским гражданством Мамаду Майга, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, израильский клуб готов выкупить Майга за 1 миллион евро без учета бонусов за выступление полузащитника в еврокубках.

28-летний Майга выступает за «Пари НН» с лета 2022 года. Его контракт с командой рассчитан до 2025 года.

В сезоне-2022/23 он провел 22 матча в РПЛ и забил 1 гол. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 900 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Локомотив» интересуются Майга.