«Маккаби» отказался продавать форварда Пьерро в «Локомотив» из-за того, что не успел найти игроку замену

Хайфский «Маккаби» отказался продавать нападающего Францди Пьерро в «Локомотив» из-за нехватки времени для поиска замены футболисту, утверждает Ynet.co.il.

Израильский клуб не успевал подписать и заявить для участия в Лиге Европы игрока, который заменил бы 28-летнего гаитянина. В ином случае команда согласилась бы продать нападающего «Локомотиву», который предлагал за него 3 миллиона евро.

Пьерро выступает за «Маккаби» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

(Эли Швидлер)