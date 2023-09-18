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Сегодня, 21:37

«Маккаби» отказался продавать форварда Пьерро в «Локомотив» из-за того, что не успел найти игроку замену

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Хайфский «Маккаби» отказался продавать нападающего Францди Пьерро в «Локомотив» из-за нехватки времени для поиска замены футболисту, утверждает Ynet.co.il.

Израильский клуб не успевал подписать и заявить для участия в Лиге Европы игрока, который заменил бы 28-летнего гаитянина. В ином случае команда согласилась бы продать нападающего «Локомотиву», который предлагал за него 3 миллиона евро.

Пьерро выступает за «Маккаби» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

(Эли Швидлер)

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Маккаби (Хайфа)
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 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
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 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
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 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
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 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
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 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
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 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
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Балтика – Ахмат
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23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
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