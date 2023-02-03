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Сегодня, 20:17

Маклаков не считает Промеса безоговорочным лидером «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный артист России Алексей Маклаков, переживающий за столичный «Спартак», высказался о том, насколько лидером команды является нападающий Квинси Промес, и как сильно его отсутствие на сборах может повлиять на московский клуб.

«В футболе у нас как-то не приживается премьерство. Премьер в спорте — это все-таки тот человек, который принимает на себя основную ответственность. И, даже готовясь отдельно и занимаясь отдельно от команды, всегда попадает в наработанные схемы, в компанию игроков, которые его принимают. Но в России это как-то не приживается. Возможно, это работает в Европе. Из-за того что там так выстроен футбол и ответственность на поле порой гораздо выше, чем у нас. Негативного ничего прямо нет, Квинси может дополнить команду, когда появится. Но сказать, что он будет опять таким ярким лидером, трудно, потому что не знаю, в какой он сейчас форме, я его не видел. Вот эта отдельная подготовка несколько смущает. Возможно, это по каким-то обстоятельствам, которых ни вы, ни я не знаем. Но, конечно, хотелось бы, чтобы он работал вместе с командой», — приводит слова Маклакова «Газета.Ru».

Руководство «Спартака» разрешило Промесу тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

В текущем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/03/19655137.shtml
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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