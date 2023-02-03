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Маклаков раскритиковал Зиньковского после матча с «Ростовом» на Кубке РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный артист России Алексей Маклаков, являющийся болельщиком «Спартака», прокомментировал первый матч «красно-белых» на товарищеском турнире Кубка РПЛ, с «Ростовом» (0:0, пенальти — 2:1).

«Ну как можно судить о товарищеской игре на придуманном кубковом соревновании? Вы же знаете, что только в начале второго круга что-то будет понятно. Люди присматриваются друг к другу. Мне игра понравилась в целом. Но я имею в виду второй тайм. Первый провальный был — неинтересный и довольно скучный. А во втором, когда вышел Сашка Соболев, было лучше. Зиньковский — жадный очень. Потому что футбол — это коллективная игра. Немножко обидно было: пробивал из разных точек, хотя все время были открытые партнеры. Посоветовал бы ему быть внимательнее к своим партнерам, потому что у них тоже есть позиции, с которых они могли забивать», — приводит слова Маклакова «Газета.Ru».

«Спартак» стал лидером Кубка РПЛ с двумя очками, в то время как «Ростов» набрал одно. Во второй встрече турнира 3 февраля сойдутся «Краснодар» и «Сочи». Все четыре клуба сыграют друг с другом в один круг.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/03/19654957.shtml
Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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