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Сегодня, 15:52

Маклаков считает, что Абаскалю нужно уходить из «Спартака»: «В коллективе нездоровая обстановка»

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Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых от «Факела» (0:2) в матче 13-го тура РПЛ.

«Все претензии к полю. К Абаскалю претензии как были, так и остались. Я считаю, что ему надо уходить. Это тренер, который до сих пор мне непонятен. К игрокам абсолютно никаких вопросов нет. Мне кажется, просто нездоровая обстановка в коллективе. Это всегда пагубно сказывается. Явные проблемы, которые видят даже рядовые болельщики, Абаскалем воспринимаются, как мешающие ему сосредоточиться на футболе. Я считаю, что он изжил себя в «Спартаке». Я не вижу никаких позитивных изменений. С его чехардой и перестановкой игроков, это уже болью становится», — сказал Маклаков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Спартак» с 20 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре красно-белые сыграют против «Локомотива».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Гильермо Абаскаль
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