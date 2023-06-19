Маклаков считает, что Роша спровоцировал Соболева перед грубым жестом в матче «Спартак» — ЦСКА

Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков рассказал, кого считает лучшим игроком прошедшего сезона чемпионата России.

«Одним из лучших игроков прошедшего сезона назвал бы Сашку Соболева, отдал бы ему свой голос», — приводит «Спорт День за Днем» слова Маклакова.

Также он ответил на вопрос, как отнесся к поступку форварда красно-белых Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Не надо доводить игрока до такого состояния. Роша делал все, чтобы вывести его. В силу своего молодого возраста Саша не нашел, что ему ответить. Ответил, как мог», — добавил артист.

В матче 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1) Соболев показал грубый жест в адрес защитника армейцев Виллиана Роши. Футболист красно-белых получил прямую красную карточку, а позже ЭСК РФС принял решение дисквалифицировать его на 4 игры.