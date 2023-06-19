Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:54

Маклаков считает, что Роша спровоцировал Соболева перед грубым жестом в матче «Спартак» — ЦСКА

Алина Савинова
Telegram Дзен

Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков рассказал, кого считает лучшим игроком прошедшего сезона чемпионата России.

«Одним из лучших игроков прошедшего сезона назвал бы Сашку Соболева, отдал бы ему свой голос», — приводит «Спорт День за Днем» слова Маклакова.

Также он ответил на вопрос, как отнесся к поступку форварда красно-белых Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Не надо доводить игрока до такого состояния. Роша делал все, чтобы вывести его. В силу своего молодого возраста Саша не нашел, что ему ответить. Ответил, как мог», — добавил артист.

В матче 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1) Соболев показал грубый жест в адрес защитника армейцев Виллиана Роши. Футболист красно-белых получил прямую красную карточку, а позже ЭСК РФС принял решение дисквалифицировать его на 4 игры.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/maklakov-schitaet-chto-rosha-sprovotsiroval-soboleva-pered-skandalnym-zhestom
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
16
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата
Экс-россиянка меняет гражданство в третий раз. Фигуристка Ефимова переезжает в США
Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье
Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузнецов: «Рыбус точно будет полезен «Рубину» и может быть на ведущих ролях»

Тарханов считает, что Сазонову пока рано переходить в «Гамбург»