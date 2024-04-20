Маклаков считает, что Слишковича нельзя рассматривать на пост главного тренера «Спартака»

Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимире Слишковиче.

«Слишковича мы не можем рассматривать как серьезную кандидатуру на пост главного тренера «Спартака». Это человек, который просто помогал Абаскалю», — сказал Маклаков «СЭ».

«Спартак» объявил об увольнении 35-летнего испанца 14 апреля. Испанец возглавлял красно-белых с лета 2022 года. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера стал экс-ассистент Абаскаля Слишкович.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах.