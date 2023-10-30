Маклаков: «Пускай в «Спартаке» уже определятся с Джикией! Человек играет в сборной России»

Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал «СЭ» ситуацию вокруг защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Пускай уже определятся с Джикией! Волынка, которую они затеяли, только пагубно сказывается на команде. Человек играет в сборной России. Он своей игрой заслужил огромный авторитет и среди болельщиков, и среди специалистов футбола. Если они оценивают его меньше, чем он стоит, то это глупое заблуждение. По крайней мере, он всегда был настоящим капитаном», — сказал Маклаков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В сезоне-2023/24 Джикия провел 6 матчей за «Спартак» в РПЛ. В последний раз 29-летний футболист выходил на поле в матче чемпионата России 2 сентября — тогда красно-белые проиграли «Краснодару» (0:2).

После этого Джикия пропустил 6 игр «Спартака» в РПЛ подряд.