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Беляев: «Дзюба не сможет жить, если не будет объектом всеобщего внимания»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев отметил, что его бывший одноклубник Артем Дзюба, который ныне выступает за «Акрон», является центром пртияжения в любой команде.

«Артем в любой команде — это всегда центр притяжения. Всегда испытываешь эмоции, когда играешь против него. Здорово, когда он находится в твоей команде. Тогда ты можешь просто выбить мяч в направлении майки с фамилией Дзюба, и в большинстве случаев безадресный вынос окажется точной передачей.

Есть ли запоминающаяся история, связанная с ним? Сложно выделить отдельный случай, потому что каждая тренировка с участием Артема — это его бенефис. Он не сможет жить, если не будет объектом всеобщего внимания», — цитирует Metaratings.ru Беляева.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Максим Беляев
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
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