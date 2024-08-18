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Сегодня, 22:40

Максим Боков: «Глушенков — главная цель соперников «Зенита»

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Бывший защитник «Зенита» Максим Боков поделился мнением об игре полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

«Глушенков — безусловно, хорошее приобретение «Зенита». Хотя не назову его системообразующим игроком. Он — часть командной игры, которая у «Зенита» выстроена. Часто так бывает, что первый сезон в новом клубе у игрока складывается успешно. Вспомните того же Федора Чалова: как он играл за ЦСКА в первый год, сколько забивал.

Конечно. Глушенков сейчас — цель номер один для соперников, ему будут уделять основное внимание, постараются «выключить» его из игры», — приводит слова Бокова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Глушенков провел 7 матчей, в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу.

В воскресенье, 18 августа, Глушенков травмировал руку во встрече 5-го тура РПЛ против "Химок" (1:1).

Источник: «РБ Спорт»
Максим Боков
Футбол
РПЛ
Максим Глушенков
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